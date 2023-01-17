село Ляки, село Ляки, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Ляки

Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2217Петропавловское (Ляки), село.при ррч. Лякинке и Кульматьевке.5540127356344Р. 351-339. Тп. 5-5. — Церковь православная 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, плетение лаптей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Шигаевская волость
1338. Ляки (Петропавловское), село бывшее государственное, при речках Лякинке, Кульменке и Игине, дворов 139, жителей 782, церковь православная, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Языковская волость
4Ляки-Петропавловское, с. при реч. Лякинке и Кульменке, церковь, зем. шк., 2 бак. лав., х.-з. маг., 2 кузн.583206655641Земледелие и извозный промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сармановский район
158490Лякисело55°21'52°28'N-39-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Лякинское сельское поселение
92653436101с Лякисело
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