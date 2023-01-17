Ляки
Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2217Петропавловское (Ляки), село.при ррч. Лякинке и Кульматьевке.5540127356344Р. 351-339. Тп. 5-5. — Церковь православная 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, плетение лаптей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1338. Ляки (Петропавловское), село бывшее государственное, при речках Лякинке, Кульменке и Игине, дворов 139, жителей 782, церковь православная, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Ляки-Петропавловское, с. при реч. Лякинке и Кульменке, церковь, зем. шк., 2 бак. лав., х.-з. маг., 2 кузн.583206655641Земледелие и извозный промысел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
158490Лякисело55°21'52°28'N-39-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92653436101с Лякисело
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