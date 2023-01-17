Тараборин Кузьма (Косма) Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1900
Дата смерти19.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900
Рождение ребёнка
27.09.1923
Дочь: Князева Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Тараборина Минадора Ивановна
Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1927
Дочь: Вершинина Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Тараборина Минадора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1976