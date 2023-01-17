Тараборин Кузьма (Косма) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараборин Кузьма (Косма) Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1900

Дата смерти

19.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900

Отец: Тараборин Александр Егорович

Мать: Тараборина Феодосия Филипповна

Рождение ребёнка
27.09.1923

Дочь: Князева Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Тараборина Минадора Ивановна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1927

Дочь: Вершинина Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Тараборина Минадора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараборина Минадора Ивановна

Смерть
19.10.1976
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