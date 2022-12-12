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Отяковский Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Отяковский Степан Никифорович

Мать: Отяковская Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Харитина Васильевна

Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.01.1848

Сын: Отяковский Федор Васильевич

Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна

Семиново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Отяковский Борис Васильевич

Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.05.1856

Сын: Отяковский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.12.1859

Сын: Отяковский Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна

Семиново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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