Отяковский Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Харитина Васильевна
Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.01.1848
Сын: Отяковский Федор Васильевич
Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Отяковский Борис Васильевич
Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.05.1856
Сын: Отяковский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
08.12.1859
Сын: Отяковский Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Отяковская Александра Игнатьевна
Смерть
Неизвестно