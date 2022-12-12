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Отяковский Степан Никифорович

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Место рождения

Семиново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

27.03.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Отяковский Никифор Иванович

Мать: Отяковская Пелагея

Семиново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Мавра Степановна

Мать ребёнка: Отяковская Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Отяковская Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Отяковский Василий Степанович

Мать ребёнка: Отяковская Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Отяковский Михайло Степанович

Мать ребёнка: Отяковская Наталья Григорьевна

Смерть
27.03.1861
Семиново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: Чахотка
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