Отяковский Степан Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти27.03.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Отяковский Никифор Иванович
Мать: Отяковская Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Мавра Степановна
Мать ребёнка: Отяковская Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Отяковская Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Отяковский Василий Степанович
Мать ребёнка: Отяковская Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Отяковский Михайло Степанович
Мать ребёнка: Отяковская Наталья Григорьевна
Смерть
27.03.1861
Причина смерти: Чахотка