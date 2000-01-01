Отяковская Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Отяковский Степан Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Отяковский Степан Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Отяковский Василий Степанович

Отец ребёнка: Отяковский Степан Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Отяковский Михайло Степанович

Отец ребёнка: Отяковский Степан Никифорович

Смерть
Неизвестно
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