Отяковская Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Мавра Степановна
Отец ребёнка: Отяковский Степан Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Отяковский Степан Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Отяковский Василий Степанович
Отец ребёнка: Отяковский Степан Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Отяковский Михайло Степанович
Отец ребёнка: Отяковский Степан Никифорович
Смерть
Неизвестно