Отяковская Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Отяковский Степан Никифорович
Отец ребёнка: Отяковский Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Федосья Никифоровна
Отец ребёнка: Отяковский Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно