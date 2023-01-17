Отяковская Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Отяковский Степан Никифорович

Отец ребёнка: Отяковский Никифор Иванович

Семиново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Федосья Никифоровна

Отец ребёнка: Отяковский Никифор Иванович

Семиново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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