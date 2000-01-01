Отяковский Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
26.01.1875
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Отяковский Степан Борисович
Мать ребёнка: Отяковская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Отяковская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Христина Борисовна
Мать ребёнка: Отяковская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Отяковская Прасковья Александровна
Смерть
Неизвестно