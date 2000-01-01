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Отяковский Борис Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Отяковский Василий Степанович

Мать: Отяковская Александра Игнатьевна

Бракосочетание
26.01.1875

Жена: Отяковская Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Отяковский Степан Борисович

Мать ребёнка: Отяковская Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Отяковская Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Христина Борисовна

Мать ребёнка: Отяковская Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Отяковская Прасковья Александровна

Смерть
Неизвестно
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