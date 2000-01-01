Отяковская Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Прасковья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Отяковский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Отяковский Степан Борисович

Отец ребёнка: Отяковский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Отяковский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Христина Борисовна

Отец ребёнка: Отяковский Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Отяковский Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно
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