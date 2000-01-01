Отяковская Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1875
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Отяковский Степан Борисович
Отец ребёнка: Отяковский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Отяковский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Христина Борисовна
Отец ребёнка: Отяковский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Отяковский Борис Васильевич
Смерть
Неизвестно