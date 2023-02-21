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Отяковская Александра Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович

Рождение ребёнка
27.01.1848

Сын: Отяковский Федор Васильевич

Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович

Семиново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Отяковский Борис Васильевич

Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.05.1856

Сын: Отяковский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович

Рождение ребёнка
08.12.1859

Сын: Отяковский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович

Семиново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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