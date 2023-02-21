Отяковская Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович
Рождение ребёнка
27.01.1848
Сын: Отяковский Федор Васильевич
Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Отяковский Борис Васильевич
Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.05.1856
Сын: Отяковский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович
Рождение ребёнка
08.12.1859
Сын: Отяковский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Отяковский Василий Степанович
Смерть
Неизвестно