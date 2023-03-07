Денисов Иван Абрамов
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
03.11.1874
Жена: Наталья Иванова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1876
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
22.12.1877
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
09.03.1880
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Мареева Варвара Иванова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
26.11.1888
Сын: Денисов Яков Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1891
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно