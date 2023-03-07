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Денисов Иван Абрамов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Мать: Денисова Ефрасинья Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
03.11.1874

Жена: Наталья Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1876

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.12.1877

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.03.1880

Сын: Абрамов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Мареева Варвара Иванова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
26.11.1888

Сын: Денисов Яков Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.09.1891

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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