Денисов Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Яков Иванов

Денисов Яков Иванов

avatar

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

26.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888

Отец: Денисов Иван Абрамов

Мать: Наталья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.02.1908

Жена: Денисова Феодосья Иванова

.с.Дмитриевское
Рождение ребёнка
06.06.1910

Сын: Денисов Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Денисова Феодосья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.04.1916

Сын: Денисов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Денисова Феодосья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Денисов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Денисова Степанида Егоровна

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Степанида Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close