Денисов Яков Иванов
Место рождения
Дата рождения26.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888
Отец: Денисов Иван Абрамов
Мать: Наталья Иванова
Бракосочетание
13.02.1908
.с.Дмитриевское
Рождение ребёнка
06.06.1910
Мать ребёнка: Денисова Феодосья Иванова
Рождение ребёнка
16.04.1916
Мать ребёнка: Денисова Феодосья Иванова
Рождение ребёнка
1921
Сын: Денисов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Денисова Степанида Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно