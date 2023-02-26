Денисова Степанида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Денисов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Денисов Яков Иванов
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисов Яков Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно