Денисова Степанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Степанида Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Денисов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Денисов Яков Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Яков Иванов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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