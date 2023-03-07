Широков (Денисов) Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Денисов Иван Абрамов
Мать: Денисова Наталья Иванова
Бракосочетание
30.10.1900
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1901
Дочь: Фёкла Алексеева
Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
26.10.1903
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
30.07.1908
Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
22.01.1911
Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
16.03.1913
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
03.06.1914
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
29.10.1916
Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева
Смерть
Неизвестно