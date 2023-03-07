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Широков (Денисов) Алексей Иванов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Денисов Иван Абрамов

Мать: Денисова Наталья Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
30.10.1900

Жена: Широкова Устинья Андреева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1901

Дочь: Фёкла Алексеева

Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1903

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.07.1908

Сын: Денисов Евдоким Алексеев

Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.01.1911

Сын: Денисов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.03.1913

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.06.1914

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.10.1916

Сын: Денисов Косма (Кузьма)

Мать ребёнка: Широкова Устинья Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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