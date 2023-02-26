Широкова (Махова) Устинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Махова) Устинья Андреева

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Махов Андрей

Мать: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1900

Муж: Широков (денисов) Алексей Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1901

Дочь: Фёкла Алексеева

Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1903

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.07.1908

Сын: Денисов Евдоким Алексеев

Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.01.1911

Сын: Денисов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.03.1913

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.06.1914

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.10.1916

Сын: Денисов Косма (Кузьма)

Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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