Широкова (Махова) Устинья Андреева
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Махов Андрей
Мать: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1900
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1901
Дочь: Фёкла Алексеева
Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1903
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов
Рождение ребёнка
30.07.1908
Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1911
Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов
Рождение ребёнка
16.03.1913
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов
Рождение ребёнка
03.06.1914
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов
Рождение ребёнка
29.10.1916
Отец ребёнка: Широков (денисов) Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно