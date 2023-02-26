Махов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Махов Михаил Андреев

Мать ребёнка: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Махов Егор Андреев

Мать ребёнка: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Широкова Устинья Андреева

Мать ребёнка: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Махов Андрей Андреев

Мать ребёнка: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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