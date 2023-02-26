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Махов Егор Андреев

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

До 12.03.1908

Пол

Мужской

Отец

До 1845 г.р.

Мать

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Махов Андрей

Мать: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Махов Борис Егоров

Мать ребёнка: Махова Фёкла Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махова Фёкла Фёдорова

Смерть
До 12.03.1908
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды
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