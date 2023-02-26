Махов Егор Андреев
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиДо 12.03.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Махов Андрей
Мать: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Махов Борис Егоров
Мать ребёнка: Махова Фёкла Фёдорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махова Фёкла Фёдорова
Смерть
До 12.03.1908
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды