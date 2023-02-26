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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Махов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Махов Андрей

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Махов Егор Андреев

Отец ребёнка: Махов Андрей

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Широкова Устинья Андреева

Отец ребёнка: Махов Андрей

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Махов Андрей Андреев

Отец ребёнка: Махов Андрей

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
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