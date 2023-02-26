Махова Фёкла Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахова Фёкла Фёдорова

Махова Фёкла Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Махов Борис Егоров

Отец ребёнка: Махов Егор Андреев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махов Егор Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close