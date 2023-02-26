Махова Фёкла Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Махов Борис Егоров
Отец ребёнка: Махов Егор Андреев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махов Егор Андреев
Смерть
Неизвестно