Наталья Иванова
Место рожденияд.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Иван Семёнов
Мать: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Бракосочетание
03.11.1874
Муж: Денисов Иван Абрамов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1876
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
22.12.1877
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
09.03.1880
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Мареева Варвара Иванова
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
26.11.1888
Сын: Денисов Яков Иванов
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
26.09.1891
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Смерть
Неизвестно