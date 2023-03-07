Иван Семёнов
Место рождения
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: ?
с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: ?
с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Смерть
Неизвестно