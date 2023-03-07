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Иван Семёнов

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Место рождения

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Семён

Мать: не указана

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: ?

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: ?

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Смерть
Неизвестно
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