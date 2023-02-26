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Денисова Ефрасинья Фёдорова

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Место рождения

сельцо Вараксино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Фёдор Петров

Мать: не указана

сельцо Вараксино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1841

Муж: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.07.1843

Сын: Денисов Владимир Абрамов

Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1845

Дочь: Агафия Абрамова

Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.07.1847

Дочь: Параскева Авраамова

Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.07.1849

Дочь: Ольга Авраамова

Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Денисов Иван Абрамов

Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1856

Дочь: Анна Аврамиева

Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Егор Аврамов

Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.01.1859

Сын: Василий Авраамов

Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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