Денисова Ефрасинья Фёдорова
Место рождениясельцо Вараксино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Фёдор Петров
Мать: не указана
сельцо Вараксино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1841
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.07.1843
Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
Рождение ребёнка
15.02.1845
Дочь: Агафия Абрамова
Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
Рождение ребёнка
26.07.1847
Дочь: Параскева Авраамова
Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
Рождение ребёнка
10.07.1849
Дочь: Ольга Авраамова
Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Денисов Иван Абрамов
Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
Рождение ребёнка
До 1856
Дочь: Анна Аврамиева
Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Егор Аврамов
Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
Рождение ребёнка
23.01.1859
Сын: Василий Авраамов
Отец ребёнка: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
Смерть
Неизвестно