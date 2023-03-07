(Абрамова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абрамова) Ольга

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1831 г.р.

Мать

До 1832 г.р.

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Абрамов Виктор

Мать: Абрамова ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
30.01.1867

Муж: Селуан Алексеев

с.Матюково Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1875

Дочь: Анастасия Селуанова

Отец ребёнка: Селуан Алексеев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.07.1882

Сын: Иван Селуанов

Отец ребёнка: Селуан Алексеев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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