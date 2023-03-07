(Абрамова) Ольга
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Абрамов Виктор
Мать: Абрамова ?
Бракосочетание
30.01.1867
Муж: Селуан Алексеев
с.Матюково Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1875
Дочь: Анастасия Селуанова
Отец ребёнка: Селуан Алексеев
Рождение ребёнка
17.07.1882
Сын: Иван Селуанов
Отец ребёнка: Селуан Алексеев
Смерть
Неизвестно