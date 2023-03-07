Зыбин Ардалион Павлович
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1895 ст.
Жена: Зыбина Ольга Осиповна
Москва, город федерального значения Москва
церковь св. Георгия, что в Грузинах
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыбина Ольга Осиповна
Смерть
Неизвестно