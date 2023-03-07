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Зыбин Ардалион Павлович

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Место рождения

Кольцово, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кольцово, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
08.01.1895 ст.

Жена: Зыбина Ольга Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
церковь св. Георгия, что в Грузинах
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыбин Иван Ардалионович

Мать ребёнка: Зыбина Ольга Осиповна

Смерть
Неизвестно
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