Зыбин Борис Ардалионович
Место рождения
Дата рождения18.07.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1911 ст.
Отец: Зыбин Ардалион Павлович
Мать: Зыбина Ольга Осиповна
ц. Николаевская на Новом Ваганькове (предположительно) ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.203. Оп.782. Д.337. Л.246об.247 ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.2124. Оп.2. Д.169. Л.122об.123
Крещение
31.07.1911 ст.
Никитский Сорок. ц. Николаевская на Новом Ваганькове (предположительно) ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.203. Оп.782. Д.337. Л.246об.247
Смерть
Неизвестно