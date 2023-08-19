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Зыбин Борис Ардалионович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.07.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1911 ст.

Отец: Зыбин Ардалион Павлович

Мать: Зыбина Ольга Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
ц. Николаевская на Новом Ваганькове (предположительно) ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.203. Оп.782. Д.337. Л.246об.247 ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.2124. Оп.2. Д.169. Л.122об.123
Крещение
31.07.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Никитский Сорок. ц. Николаевская на Новом Ваганькове (предположительно) ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.203. Оп.782. Д.337. Л.246об.247
Смерть
Неизвестно
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