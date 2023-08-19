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Зыбин Василий Ардалионович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.12.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1907 ст.

Отец: Зыбин Ардалион Павлович

Мать: Зыбина (Виноградова) Ольга Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
ц. Георгиевская в Гризинах ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.203. Оп.782. Д.300. Л.322об.323 ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.2124. Оп.2. Д.80. Л.169об.170
Крещение
24.12.1907 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ц. Георгиевская в Гризинах ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.203. Оп.782. Д.300. Л.322об.323
Смерть
Неизвестно

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