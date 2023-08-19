Зыбин Василий Ардалионович
Место рождения
Дата рождения23.12.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1907 ст.
ц. Георгиевская в Гризинах ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.203. Оп.782. Д.300. Л.322об.323 ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.2124. Оп.2. Д.80. Л.169об.170
Крещение
24.12.1907 ст.
ц. Георгиевская в Гризинах ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.203. Оп.782. Д.300. Л.322об.323
Смерть
Неизвестно