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Зыбин Пётр Ардалионович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.09.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905 ст.

Отец: Зыбин Ардалион Павлович

Мать: Зыбина Ольга Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Никитский сорок Церковь Георгиевская в Грузинах ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.2124. Оп.2. Д.78. Л.108об.109
Крещение
15.09.1905 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Никитский сорок Церковь Георгиевская в Грузинах ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.2124. Оп.2. Д.78. Л.108об.109
Смерть
Неизвестно
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