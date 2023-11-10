Зыбин Пётр Ардалионович
Место рождения
Дата рождения08.09.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905 ст.
Отец: Зыбин Ардалион Павлович
Мать: Зыбина Ольга Осиповна
Никитский сорок Церковь Георгиевская в Грузинах ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.2124. Оп.2. Д.78. Л.108об.109
Крещение
15.09.1905 ст.
Никитский сорок Церковь Георгиевская в Грузинах ГБУ "ЦГА Москвы" Ф.2124. Оп.2. Д.78. Л.108об.109
Смерть
Неизвестно