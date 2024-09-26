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Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Место рождения

Храброво, Озеры, Московская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

11.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Филатовъ Феофелактъ Тимофеев

Мать: не указана

Храброво, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Ѳеодосія Артемiева

Рождение ребёнка
13.08.1855 ст.

Дочь: Кузнецова (Филатова) Наталiя Стефанова

Мать ребёнка: Филатова Ѳеодосія Артемiева

Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1863

Дочь: (Филатова) Меланія Стефановна

Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1864 ст.

Сын: Филатов Павел Степанович

Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Илья

Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Варвара Стефановна

Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1872

Дочь: Матрона Стефановна

Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1874 ст.

Сын: Филатовъ Никифоръ Стефанов

Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.

Дочь: Дарίя Стефановна

Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Смерть
11.03.1907
Храброво, Озеры, Московская область
от удара (ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №251, стр. 160)

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