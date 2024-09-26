Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти11.03.1907
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1823
Отец: Филатовъ Феофелактъ Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1855 ст.
Дочь: Кузнецова (Филатова) Наталiя Стефанова
Мать ребёнка: Филатова Ѳеодосія Артемiева
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова
Рождение ребёнка
26.12.1863
Дочь: (Филатова) Меланія Стефановна
Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова
Рождение ребёнка
08.12.1864 ст.
Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Илья
Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Варвара Стефановна
Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова
Рождение ребёнка
18.03.1872
Дочь: Матрона Стефановна
Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова
Рождение ребёнка
06.02.1874 ст.
Сын: Филатовъ Никифоръ Стефанов
Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.
Дочь: Дарίя Стефановна
Мать ребёнка: Филатова Васса Iулiанова
Смерть
11.03.1907
от удара (ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №251, стр. 160)