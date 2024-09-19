Филатова Ѳеодосія Артемiева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837 ст.
Дата смерти23.02.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1855 ст.
Дочь: Кузнецова (Филатова) Наталiя Стефанова
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Смерть
23.02.1856 ст.
Храброво, Озеры, Московская область
От простуды (запись от 25.02.1856, ЦГА Москвы Фонд 2055, опись 2, дело 85, стр 888)