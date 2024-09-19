Филатова Ѳеодосія Артемiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова Ѳеодосія Артемiева

Филатова Ѳеодосія Артемiева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837 ст.

Дата смерти

23.02.1856 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Рождение ребёнка
13.08.1855 ст.

Дочь: Кузнецова (Филатова) Наталiя Стефанова

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Смерть
23.02.1856 ст.
Храброво, Озеры, Московская область
От простуды (запись от 25.02.1856, ЦГА Москвы Фонд 2055, опись 2, дело 85, стр 888)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.