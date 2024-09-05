Варвара Стефановна 1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Варвара Стефановна

Место рождения

Храброво, Озеры, Московская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Мать: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Бракосочетание
14.10.1887 ст.

Муж: Сёминъ Георий (Егор) Яковлев

Сеньково, Озеры, Московская область
Знаменская церковь села Сенкова По женихѣ: села Сенкова крестьяне: Порфирій Аѳанасьевъ Семинъ и Ѳедоръ Ивановъ Семинъ По невѣстѣ: села Гунова крестьянинъ Иванъ Васильевъ Судариковъ и деревни Лазаревки... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1890 ст.

Сын: Сёминъ Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Сёминъ Георий (Егор) Яковлев

Озёры, Озеры, Московская область
Восприемник
24.06.1903 ст.
Москва, город федерального значения Москва
У Агриппины Михайловны Макаровой
Восприемник
14.11.1906 ст.
Москва, город федерального значения Москва
У Сергея Михайловича Макарова
Восприемник
20.05.1907 ст.
Москва, город федерального значения Москва
У Алексея Петровича Климова
Восприемник
21.05.1909 ст.
Москва, город федерального значения Москва
У Михаила Петровича Климова
Смерть
1948
Москва, город федерального значения Москва
похоронена на Ваганьковском кладбище

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