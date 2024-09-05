Варвара Стефановна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Бракосочетание
14.10.1887 ст.
Сеньково, Озеры, Московская область
Знаменская церковь села Сенкова По женихѣ: села Сенкова крестьяне: Порфирій Аѳанасьевъ Семинъ и Ѳедоръ Ивановъ Семинъ По невѣстѣ: села Гунова крестьянинъ Иванъ Васильевъ Судариковъ и деревни Лазаревки... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1890 ст.
Сын: Сёминъ Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Сёминъ Георий (Егор) Яковлев
Озёры, Озеры, Московская область
Восприемник
24.06.1903 ст.
У Агриппины Михайловны Макаровой
Восприемник
14.11.1906 ст.
У Сергея Михайловича Макарова
Восприемник
20.05.1907 ст.
У Алексея Петровича Климова
Восприемник
21.05.1909 ст.
У Михаила Петровича Климова
Смерть
1948
похоронена на Ваганьковском кладбище