Сёминъ Георий (Егор) Яковлев
Место рожденияСеньково
Дата рождения1868 ст.
Дата смерти16.10.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: Сёминъ Яковъ Афонасiев
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1887 ст.
Жена: Варвара Стефановна
Сеньково, Озеры, Московская область
Знаменская церковь села Сенкова По женихѣ: села Сенкова крестьяне: Порфирій Аѳанасьевъ Семинъ и Ѳедоръ Ивановъ Семинъ По невѣстѣ: села Гунова крестьянинъ Иванъ Васильевъ Судариковъ и деревни Лазаревки... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1890 ст.
Сын: Сёминъ Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Варвара Стефановна
Озёры, Озеры, Московская область
Смерть
16.10.1900 ст.
Москва, город федерального значения Москва
от воспаления лёгких в больнице имени императора Александра III (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №54, стр. 205)