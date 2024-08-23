Сёминъ Георий (Егор) Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёминъ Георий (Егор) Яковлев

Место рождения

Сеньково

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

16.10.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Сёминъ Яковъ Афонасiев

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1887 ст.

Жена: Варвара Стефановна

Сеньково, Озеры, Московская область
Знаменская церковь села Сенкова По женихѣ: села Сенкова крестьяне: Порфирій Аѳанасьевъ Семинъ и Ѳедоръ Ивановъ Семинъ По невѣстѣ: села Гунова крестьянинъ Иванъ Васильевъ Судариковъ и деревни Лазаревки... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1890 ст.

Сын: Сёминъ Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Варвара Стефановна

Озёры, Озеры, Московская область
Смерть
16.10.1900 ст.
Москва, город федерального значения Москва
от воспаления лёгких в больнице имени императора Александра III (ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №54, стр. 205)

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