Филатова Васса Iулiанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Васса Iулiанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

27.07.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Iулiан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1863

Дочь: (Филатова) Меланія Стефановна

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1864 ст.

Сын: Филатов Павел Степанович

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Илья

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Варвара Стефановна

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1872

Дочь: Матрона Стефановна

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1874 ст.

Сын: Филатовъ Никифоръ Стефанов

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.

Дочь: Дарίя Стефановна

Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Храброво, Озеры, Московская область
Смерть
27.07.1903 ст.
Храброво, Озеры, Московская область
от старости ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №224, стр.141

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