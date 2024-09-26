Филатова Васса Iулiанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смерти27.07.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: Iулiан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Рождение ребёнка
26.12.1863
Дочь: (Филатова) Меланія Стефановна
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Рождение ребёнка
08.12.1864 ст.
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Илья
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Варвара Стефановна
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Рождение ребёнка
18.03.1872
Дочь: Матрона Стефановна
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Рождение ребёнка
06.02.1874 ст.
Сын: Филатовъ Никифоръ Стефанов
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.
Дочь: Дарίя Стефановна
Отец ребёнка: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ
Смерть
27.07.1903 ст.
от старости ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №224, стр.141