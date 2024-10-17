Дарίя Стефановна 12.03.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарίя Стефановна

Место рождения

Храброво, Озеры, Московская область

Дата рождения

12.03.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881 ст.

Отец: Филатовъ Стефанъ Феофелактовъ

Мать: Филатова Васса Iулiанова

Храброво, Озеры, Московская область
Бракосочетание
09.09.1901 ст.

Муж: Климовъ Пётръ Герасимов

Большое Руново, Кашира, Московская область
Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии, 1901 г. в Вознесенской церкови села Рукова, Каширскаго уѣзда 1 января 1901 — 31 декаб... Показать все
Рождение ребёнка
?.07.1903

Сын: Климов Василий Петрович

Отец ребёнка: Климовъ Пётръ Герасимов

Большое Руново, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Климов Николай Петрович

Отец ребёнка: Климовъ Пётръ Герасимов

Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.

Сын: Климовъ Алексей Петров

Отец ребёнка: Климовъ Пётръ Герасимов

Москва, город федерального значения Москва
Москва Никитский сорок Церковь Николаевская на Новом Ваганькове 1 января 1907 — 31 декабря 1907 ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №165, стр. 100 восприемники Макаров Михаил Михалов и Сёмина Варва... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1909 ст.

Сын: Климов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Климовъ Пётръ Герасимов

Москва, город федерального значения Москва
Метрические книги Москва Никитский сорок Церковь Николаевская на Новом Ваганькове ( ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №167, стр. 84)
Смерть
Неизвестно

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