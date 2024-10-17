Дарίя Стефановна
Место рождения
Дата рождения12.03.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881 ст.
Бракосочетание
09.09.1901 ст.
Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии, 1901 г. в Вознесенской церкови села Рукова, Каширскаго уѣзда 1 января 1901 — 31 декаб... Показать все
Рождение ребёнка
?.07.1903
Отец ребёнка: Климовъ Пётръ Герасимов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Климовъ Пётръ Герасимов
Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.
Отец ребёнка: Климовъ Пётръ Герасимов
Москва Никитский сорок Церковь Николаевская на Новом Ваганькове 1 января 1907 — 31 декабря 1907 ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №165, стр. 100 восприемники Макаров Михаил Михалов и Сёмина Варва... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Климовъ Пётръ Герасимов
Метрические книги Москва Никитский сорок Церковь Николаевская на Новом Ваганькове ( ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №167, стр. 84)
Смерть
Неизвестно