Кузнецова (Филатова) Наталiя Стефанова
Место рожденияХраброво
Дата рождения13.08.1855 ст.
Дата смерти21.07.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1855 ст.
Храброво
Крещение
15.08.1855 ст.
Люблино, Озеры, Московская область
в Успенской церкви села Люблина восприемники: Успенской церкви села Люблина священник Василий Стефанов Михаловский и Сельца Храброва из дворян девица Екатерина Трофимова Беличева
Бракосочетание
06.02.1876 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1878 ст.
Дочь: Лесникова (Кузнецова) Домника Матвеевна (Матфиева)
Отец ребёнка: (Кузнецов) Матвѣй Симеоновъ
запись №1 женского пола от 06.01.1878 в метрической Успенской церкви села Люблина Каширского уезда Тульской губернии ( ЦГА Московской области (ЦГАМО), Фонд №17И, Опись №1, Дело №53
Рождение ребёнка
17.05.1880 ст.
Дочь: (Кузнецова) Елена Матвеева
Отец ребёнка: (Кузнецов) Матвѣй Симеоновъ
Рождение ребёнка
26.08.1882 ст.
Отец ребёнка: (Кузнецов) Матвѣй Симеоновъ
Запись №28 от 28.08.1882 Успенская церковь села Люблина Каширского уезда Тульской губернии (ЦГА Московской области (ЦГАМО), Фонд №17И, Опись №1, Дело №79, Л.237об., 238 Восприемники: того же сельца кр... Показать все
Смерть
21.07.1903 ст.
От водянки