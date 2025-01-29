Кузнецова (Филатова) Наталiя Стефанова 13.08.1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Филатова) Наталiя Стефанова

Кузнецова (Филатова) Наталiя Стефанова

Место рождения

Храброво

Дата рождения

13.08.1855 ст.

Дата смерти

21.07.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1855 ст.

Отец: Стефанъ Феофилактовъ (Филатовъ)

Мать: Филатова Ѳеодосія Артемiева

Храброво
Крещение
15.08.1855 ст.
Люблино, Озеры, Московская область
в Успенской церкви села Люблина восприемники: Успенской церкви села Люблина священник Василий Стефанов Михаловский и Сельца Храброва из дворян девица Екатерина Трофимова Беличева
Бракосочетание
06.02.1876 ст.

Муж: (Кузнецов) Матвѣй Симеоновъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1878 ст.

Дочь: Лесникова (Кузнецова) Домника Матвеевна (Матфиева)

Отец ребёнка: (Кузнецов) Матвѣй Симеоновъ

Храброво, Озеры, Московская область
запись №1 женского пола от 06.01.1878 в метрической Успенской церкви села Люблина Каширского уезда Тульской губернии ( ЦГА Московской области (ЦГАМО), Фонд №17И, Опись №1, Дело №53
Рождение ребёнка
17.05.1880 ст.

Дочь: (Кузнецова) Елена Матвеева

Отец ребёнка: (Кузнецов) Матвѣй Симеоновъ

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1882 ст.

Сын: Кузнецов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: (Кузнецов) Матвѣй Симеоновъ

Храброво, Озеры, Московская область
Запись №28 от 28.08.1882 Успенская церковь села Люблина Каширского уезда Тульской губернии (ЦГА Московской области (ЦГАМО), Фонд №17И, Опись №1, Дело №79, Л.237об., 238 Восприемники: того же сельца кр... Показать все
Смерть
21.07.1903 ст.
Храброво, Озеры, Московская область
От водянки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.