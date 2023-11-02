Лесникова (Кузнецова) Домника Матвеевна (Матфиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесникова (Кузнецова) Домника Матвеевна (Матфиева)

Лесникова (Кузнецова) Домника Матвеевна (Матфиева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Кузнецов Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Лесников Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.09.1901 ст.

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич

Редькино, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.

Дочь: Татьяна (Татиана) Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич

Редькино, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1905 ст.

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич

Редькино, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич

Редькино, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.

Дочь: Анисия Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич

Редькино, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1912 ст.

Дочь: Макарова Елена Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич

Редькино, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1914 ст.

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич

Редькино, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1917 ст.

Дочь: Лесникова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич

Редькино, Озеры, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close