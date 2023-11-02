Лесникова (Кузнецова) Домника Матвеевна (Матфиева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Кузнецов Матвей
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
17.09.1901 ст.
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.
Дочь: Татьяна (Татиана) Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
23.10.1905 ст.
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.
Дочь: Анисия Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
21.05.1912 ст.
Дочь: Макарова Елена Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
28.07.1914 ст.
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.05.1917 ст.
Дочь: Лесникова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно