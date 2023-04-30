Бятец Анатолий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бятец Матвей Данилович
Мать: Бятец Нина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бятец Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бятец Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Бятец Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бятец Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Бятец Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бятец Любовь
Рождение ребёнка
06.12.1964
Дочь: Вафина-Бятец Дина Анатольевна
Мать ребёнка: Бятец Любовь
Рождение ребёнка
06.12.1964
Дочь: Вафина -Бятец Дина Анатольевна
Мать ребёнка: Бятец Любовь
Смерть
Неизвестно