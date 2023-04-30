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Бятец Анатолий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бятец Матвей Данилович

Мать: Бятец Нина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бятец Матвей Анатольевич

Мать ребёнка: Бятец Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бятец Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Бятец Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бятец Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Бятец Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бятец Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Бятец Любовь

Рождение ребёнка
06.12.1964

Дочь: Вафина-Бятец Дина Анатольевна

Мать ребёнка: Бятец Любовь

Рождение ребёнка
06.12.1964

Дочь: Вафина -Бятец Дина Анатольевна

Мать ребёнка: Бятец Любовь

Смерть
Неизвестно

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