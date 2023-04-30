Бятец Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бятец Нина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бятец Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: Бятец Матвей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бятец Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Бятец Матвей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бятец Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Бятец Матвей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бятец Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бятец Матвей Данилович

Смерть
Неизвестно
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