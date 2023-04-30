Бятец Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бятец Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бятец Матвей Анатольевич

Отец ребёнка: Бятец Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бятец Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Бятец Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бятец Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Бятец Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бятец Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Бятец Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюнина Валентина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.12.1964

Дочь: Вафина-Бятец Дина Анатольевна

Отец ребёнка: Бятец Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
06.12.1964

Дочь: Вафина -Бятец Дина Анатольевна

Отец ребёнка: Бятец Анатолий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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