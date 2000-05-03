Вафина -Бятец Дина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вафина -Бятец Дина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1964

Дата смерти

03.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1964

Отец: Бятец Анатолий Матвеевич

Мать: Бятец Любовь

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна

Отец ребёнка: Вафин Ринат Маратович

Рождение ребёнка
31.07.1986

Дочь: Вафина Елена Ринатовна

Отец ребёнка: Вафин Ринат Маратович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
03.05.2000
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