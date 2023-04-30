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Бятец Матвей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бятец Анатолий Матвеевич

Мать ребёнка: Бятец Нина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бятец Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Бятец Нина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бятец Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Бятец Нина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бятец Нина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно