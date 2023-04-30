Бятец Матвей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бятец Нина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бятец Нина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бятец Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Бятец Нина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бятец Нина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно