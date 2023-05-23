Митякин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Митякин Павел Дмитриевич
Год рождения вычислен через анкету о переписи населения 1917 года
Бракосочетание
12.04.1887 ст.
Запись №17 в МК 1887 Брак первый у жениха и невесты Невеста Крестьянская девица Возраст брачующихся на момент брака - 18 лет Поручители Села Большой Азясь Государственные крестьяне По жениху: Егор... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1894 ст.
Примерно высчитала диапазон голов когда мог родиться (от первого брака предположительно)
Рождение ребёнка
16.06.1900 ст.
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Села Большого Азяся Солдат Василий Павлов Митякин и 2я его жена Дарья Иванова, православные
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.
Дочь: Митякина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1906 ст.
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1912 ст.
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Имя в метрической книге СИМЕОН Села Большого Азяся крестьянин Василий Павлов Митякин и жена его Дарья Петрова, оба православные
Рождение ребёнка
1914 ст.
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Нашла его на сайте "Память Народа". По переписи населения от так же числится в анкете Василия Матякина как сын, которому 3 года
Смерть
Неизвестно