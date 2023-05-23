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Митякин Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Митякин Павел Дмитриевич

Мать: не указана

Год рождения вычислен через анкету о переписи населения 1917 года
Бракосочетание
12.04.1887 ст.

Жена: Митякина Александра Арефьевна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Запись №17 в МК 1887 Брак первый у жениха и невесты Невеста Крестьянская девица Возраст брачующихся на момент брака - 18 лет Поручители Села Большой Азясь Государственные крестьяне По жениху: Егор... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1894 ст.

Сын: Митякин Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Примерно высчитала диапазон голов когда мог родиться (от первого брака предположительно)
Рождение ребёнка
16.06.1900 ст.

Сын: Митякин Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся Солдат Василий Павлов Митякин и 2я его жена Дарья Иванова, православные
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.

Дочь: Митякина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.12.1906 ст.

Сын: Митякин Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.02.1912 ст.

Сын: Митякин Семен Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Имя в метрической книге СИМЕОН Села Большого Азяся крестьянин Василий Павлов Митякин и жена его Дарья Петрова, оба православные
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Митякин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Нашла его на сайте "Память Народа". По переписи населения от так же числится в анкете Василия Матякина как сын, которому 3 года
Смерть
Неизвестно
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