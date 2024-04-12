Митякин Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1906 ст.
Дата смертиДо 1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1906 ст.
Отец: Митякин Василий Павлович
Мать: Дарья Ивановна
Крещение
28.12.1906 ст.
Восприемники: того же села крестьянин Иван Афанасьев Аронов (или Арапов) и крестьянская жена Мария Михайлова Алехина
Смерть
До 1917 ст.
Вероятно умер до 1917, тк в анкете переписи населения за 1917 год у Митякина Василия не значится сын 11 лет