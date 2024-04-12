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Митякин Ефим Васильевич

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.12.1906 ст.

Дата смерти

До 1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1906 ст.

Отец: Митякин Василий Павлович

Мать: Дарья Ивановна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
28.12.1906 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемники: того же села крестьянин Иван Афанасьев Аронов (или Арапов) и крестьянская жена Мария Михайлова Алехина
Смерть
До 1917 ст.
Вероятно умер до 1917, тк в анкете переписи населения за 1917 год у Митякина Василия не значится сын 11 лет
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