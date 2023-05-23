Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
16.06.1900 ст.
Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович
Села Большого Азяся Солдат Василий Павлов Митякин и 2я его жена Дарья Иванова, православные
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.
Дочь: Митякина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович
Рождение ребёнка
21.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович
Рождение ребёнка
04.02.1912 ст.
Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович
Имя в метрической книге СИМЕОН Села Большого Азяся крестьянин Василий Павлов Митякин и жена его Дарья Петрова, оба православные
Рождение ребёнка
1914 ст.
Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович
Нашла его на сайте "Память Народа". По переписи населения от так же числится в анкете Василия Матякина как сын, которому 3 года