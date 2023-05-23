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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

год вычислен по анкете из переписи населения 1917
Рождение ребёнка
16.06.1900 ст.

Сын: Митякин Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся Солдат Василий Павлов Митякин и 2я его жена Дарья Иванова, православные
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.

Дочь: Митякина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.12.1906 ст.

Сын: Митякин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.02.1912 ст.

Сын: Митякин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Имя в метрической книге СИМЕОН Села Большого Азяся крестьянин Василий Павлов Митякин и жена его Дарья Петрова, оба православные
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Митякин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Митякин Василий Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Нашла его на сайте "Память Народа". По переписи населения от так же числится в анкете Василия Матякина как сын, которому 3 года
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