Митякин Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
04.02.1912 ст.
Отец: Митякин Василий Павлович
Мать: Дарья Ивановна
Имя в метрической книге СИМЕОН Села Большого Азяся крестьянин Василий Павлов Митякин и жена его Дарья Петрова, оба православные
Крещение
04.02.1912 ст.
Воспреемники: Того же села крестьянин Иван Васильев Панякин и крестьянская жена Мария Михайлова Алехина
Смерть
Неизвестно