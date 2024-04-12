Митякин Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитякин Семен Васильевич

Митякин Семен Васильевич

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

04.02.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1912 ст.

Отец: Митякин Василий Павлович

Мать: Дарья Ивановна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Имя в метрической книге СИМЕОН Села Большого Азяся крестьянин Василий Павлов Митякин и жена его Дарья Петрова, оба православные
Крещение
04.02.1912 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Воспреемники: Того же села крестьянин Иван Васильев Панякин и крестьянская жена Мария Михайлова Алехина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close