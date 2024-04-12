Митякин Тихон Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1900 ст.
Дата смерти22.07.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
16.06.1900 ст.
Отец: Митякин Василий Павлович
Мать: Дарья Ивановна
Села Большого Азяся Солдат Василий Павлов Митякин и 2я его жена Дарья Иванова, православные
Крещение
16.06.1900 ст.
Воспреемники: того же села крестьянин Сергей Петров Алехин и солдатка Акилина (Акулина) Иванова Фузава
Смерть
22.07.1902 ст.
умер от кори в 2 года