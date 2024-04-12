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Митякин Тихон Васильевич

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

16.06.1900 ст.

Дата смерти

22.07.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1900 ст.

Отец: Митякин Василий Павлович

Мать: Дарья Ивановна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся Солдат Василий Павлов Митякин и 2я его жена Дарья Иванова, православные
Крещение
16.06.1900 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Воспреемники: того же села крестьянин Сергей Петров Алехин и солдатка Акилина (Акулина) Иванова Фузава
Смерть
22.07.1902 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
умер от кори в 2 года
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