Митякина (Колончакова) Александра Арефьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Колончаков Арефий
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1887 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Запись №17 в МК 1887 Брак первый у жениха и невесты Невеста Крестьянская девица Возраст брачующихся на момент брака - 18 лет Поручители Села Большой Азясь Государственные крестьяне По жениху: Егор... Показать все
Смерть
Неизвестно