Митякина (Колончакова) Александра Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митякина (Колончакова) Александра Арефьевна

Место рождения

Решетино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Колончаков Арефий

Мать: не указана

Решетино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
12.04.1887 ст.

Муж: Митякин Василий Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Запись №17 в МК 1887 Брак первый у жениха и невесты Невеста Крестьянская девица Возраст брачующихся на момент брака - 18 лет Поручители Села Большой Азясь Государственные крестьяне По жениху: Егор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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