Митякин Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828 ст.
Отец: Митякин Дмитрий
в документах переписи населения за 1917 год было указано, что с Митякиным Андреем Павловичем живет отец, которому 89 лет. Вычислено имя (через отчество сына) и год рождения приблизительный
Рождение ребёнка
1862
год вычислен через анкету о переписи населения 1917 года
Рождение ребёнка
1869
Год рождения вычислен через анкету о переписи населения 1917 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Мать ребёнка: Митякина Елена Сергеевна
Предположительно Андрей от вторго брака, тк разница между средним братом и ним 10 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митякина Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно