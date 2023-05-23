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Митякин Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828 ст.

Отец: Митякин Дмитрий

Мать: не указана

в документах переписи населения за 1917 год было указано, что с Митякиным Андреем Павловичем живет отец, которому 89 лет. Вычислено имя (через отчество сына) и год рождения приблизительный
Рождение ребёнка
1862

Сын: Митякин Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

год вычислен через анкету о переписи населения 1917 года
Рождение ребёнка
1869

Сын: Митякин Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Год рождения вычислен через анкету о переписи населения 1917 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.

Сын: Митякин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Митякина Елена Сергеевна

Предположительно Андрей от вторго брака, тк разница между средним братом и ним 10 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митякина Елена Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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