Митякин Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Митякин Павел Дмитриевич
год вычислен через анкету о переписи населения 1917 года
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Запись в МК ЦГАРМ 57-3-36 лист 16
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Запись №39 в МК за 1887 по приходу церкви в с.Большой Азясь. Мать указана Евфимия Павловна, хотя в записи о рождении Ивана 14.09.1885 жену звать Евфимия Васильевна. В этой записи упоминания, что это... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1900 ст.
Дочь: Митякина Акулина Петровна
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
30.10.1902 ст.
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Имя в Метрической книге КОСЬМА Села Большого Азяся крестьянин Петр Павлов Митякин и жена его Евфимия Васильева , православные
Рождение ребёнка
11.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Смерть
Неизвестно