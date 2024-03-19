Митякин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения11.02.1906 ст.
Дата смертиДо 1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1906 ст.
Отец: Митякин Петр Павлович
Мать: Евфимия Васильевна
Крещение
11.02.1906 ст.
Воспреемники: того же села крестьянин Николай Леонтьев Тизякин и крестьянская жена Мария Дмитриева Курицина
Смерть
До 1917 ст.
вероятно умер до 1917 тк в переписи населения 1917 года в анкете Петра Павловича не указан сын 9 лет