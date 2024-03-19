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Митякин Алексей Петрович

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

11.02.1906 ст.

Дата смерти

До 1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1906 ст.

Отец: Митякин Петр Павлович

Мать: Евфимия Васильевна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
11.02.1906 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Воспреемники: того же села крестьянин Николай Леонтьев Тизякин и крестьянская жена Мария Дмитриева Курицина
Смерть
До 1917 ст.
вероятно умер до 1917 тк в переписи населения 1917 года в анкете Петра Павловича не указан сын 9 лет
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