Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения вычислен по анкете переписи населения 1917
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.

Сын: Митякин Иван Петрович

Отец ребёнка: Митякин Петр Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Запись в МК ЦГАРМ 57-3-36 лист 16
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.

Сын: Митякин Матвей Петрович

Отец ребёнка: Митякин Петр Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Запись №39 в МК за 1887 по приходу церкви в с.Большой Азясь. Мать указана Евфимия Павловна, хотя в записи о рождении Ивана 14.09.1885 жену звать Евфимия Васильевна. В этой записи упоминания, что это... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1900 ст.

Дочь: Митякина Акулина Петровна

Отец ребёнка: Митякин Петр Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.10.1902 ст.

Сын: Митякин Козьма Петрович

Отец ребёнка: Митякин Петр Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Имя в Метрической книге КОСЬМА Села Большого Азяся крестьянин Петр Павлов Митякин и жена его Евфимия Васильева , православные
Рождение ребёнка
11.02.1906 ст.

Сын: Митякин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Митякин Петр Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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