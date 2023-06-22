Митякин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1885 ст.
Дата смерти01.02.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1885 ст.
Отец: Митякин Петр Павлович
Мать: Евфимия Васильевна
Запись в МК ЦГАРМ 57-3-36 лист 16
Крещение
14.09.1885 ст.
Запись в МК ЦГАРМ 57-3-36 лист 16 Восприемники: крестьянин того же села Николай Лаврович Марков и солдатка Степанида Гавриловна Алехина
Смерть
01.02.1887 ст.
От скарлатины, погребен 03.02.1887