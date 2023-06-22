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Митякин Иван Петрович

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.09.1885 ст.

Дата смерти

01.02.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1885 ст.

Отец: Митякин Петр Павлович

Мать: Евфимия Васильевна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Запись в МК ЦГАРМ 57-3-36 лист 16
Крещение
14.09.1885 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Запись в МК ЦГАРМ 57-3-36 лист 16 Восприемники: крестьянин того же села Николай Лаврович Марков и солдатка Степанида Гавриловна Алехина
Смерть
01.02.1887 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
От скарлатины, погребен 03.02.1887

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